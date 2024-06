«Die waren so schlecht»

Zum ersten Mal seit 31 Jahren gewinnt die Schweiz wieder in einem Ernstkampf gegen Italien. Der 2:0-Sieg bedeutet auch den Viertelfinal-Einzug an der EM 2024. «Die Nati war sehr, sehr dominant», sagt Ex-Nati-Spieler Timm Klose im «Blick Kick». Von der italienischen Leistung war der 36-Jährige hingegen «schockiert».

Zurückhaltend und ängstlich seien die Italiener in Berlin aufgetreten, was aber auch für die Schweiz spricht. Der zweite Experte, Stéphane Henchoz, sieht es ähnlich wie Klose: «Italien war harmlos, sie waren so schlecht. Ich hatte niemals das Gefühl, dass sie dieses Spiel gewinnen können oder dass sie es gewinnen wollen. Da war kein Mut und kein Wille der Italiener.»

Die Schweizer Leistung wolle der 72-fache Internationale aber in keiner Weise kleinreden. Auch bei der Frage, ob dies die beste Leistung der Schweizer Nati aller Zeiten war, sind sich die beiden Experten einig: nein. Dafür brauche es auch einen Gegner auf Augenhöhe.