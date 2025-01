Wie der Schweizer Hallenfussball langsam zugrunde ging

In Deutschland wird noch gespielt

In der Schweiz gibt es mittlerweile nur noch bei den Amateuren Hallenturniere, in Deutschland aber werden noch vereinzelt Anlässe mit Profimannschaften ausgetragen. So treten zum Beispiel Schalke und Paderborn Mitte Januar in Gummersbach zu einem Turnier an. Ausserdem laufen im Winter in Deutschland regelmässig Traditionsmannschaften mit ihren Klublegenden an Turnieren auf.

Am 8. Januar feiert ausserdem die «Baller League» ihre Premiere. Unter der Präsidentschaft von Mats Hummels und Lukas Podolski treten in Köln 12 Teams an 11 Spieltagen gegeneinander an. Anschliessend geht es beim Final-Four-Turnier um den Titel. Gespielt wird in der Halle, aber ohne Banden. Ebenfalls mit dabei sein werden Alisha Lehmann, Max Kruse und Kevin-Prince Boateng.