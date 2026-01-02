Wechsel von Ex-BVB-Stürmer nach Mailand perfekt

Niclas Füllkrug wechselt auf Leihbasis von West Ham United zum AC Mailand. Der 32-jährige deutsche Nationalspieler soll dort bis Saisonende spielen, nachdem er in der Premier League kaum Einsätze hatte.

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug (32) wechselt zum Traditionsklub AC Milan. Der 19-malige italienische Meister leiht den 32 Jahre alten Torjäger zunächst bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten West Ham United aus. Das gab die Serie A am Freitag noch vor den Vereinen bekannt.

Milan sicherte sich zudem dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Ob Füllkrug für das Spiel am Abend bei Cagliari Calcio schon im Kader steht, war zunächst noch offen. In den vergangenen Tagen hatte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber trainiert.

Kaum Einsätze in England

Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die «Hammers» kommt Füllkrug auf lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen.

Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt «mehr Spielpraxis» für den Fan-Liebling gefordert.

