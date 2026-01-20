Schon länger ist Borussia Dortmund an Kauã Prates interessiert, nun ist offenbar eine Übereinkunft erzielt worden: Der 17-jährige Brasilianer soll im Sommer zum BVB stossen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ein erstes Angebot über neun Millionen Franken ist in Brasilien noch abgelehnt worden, nun hat die Einigung mit einer neuen Summe von rund elf Millionen Franken offenbar stattgefunden – und Kauã Prates dürfte im kommenden Sommer zu Borussia Dortmund wechseln. Dies berichtet Sky. Demnach will der BVB den 17-jährigen Brasilianer mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten. Kauã Prates selbst soll den Konditionen schon länger mündlich zugestimmt haben.

Der Defensivakteur, der sowohl als Aussen- als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, gilt als grosses Talent. Im vergangenen Sommer debütierte er im Alter von 16 Jahren für seinen Jugendklub Cruzeiro Belo Horizonte in der höchsten brasilianischen Liga und kommt dort seither auf acht Einsätze. Zuvor war er im Frühling Teil jener brasilianischen Auswahl, die an der U17-Südamerikameisterschaft den Titel holte.

