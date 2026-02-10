DE
«Eines der stärksten Trios»
Leipzig verlängert vor Bayern-Kracher mit allen Torhütern

RB Leipzig sorgt auf der Torhüterposition für Klarheit. Die Bullen verlängern gleich mit allen drei Goalies.
Publiziert: vor 23 Minuten
Peter Gulacsi bleibt ein weiteres Jahr bei RB Leipzig.
Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel
Julian Sigrist

Kurz vor dem Pokal-Kracher gegen die Bayern (Mittwoch, 20.45 Uhr) verlängert RB Leipzig den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Stammgoalie Peter Gulacsi bis 2027. Der 35-Jährige geht damit in der kommenden Spielzeit in die zwölfte Saison bei den Bullen. Bislang absolvierte der Ungare, der im Sommer 2015 ablösefrei von RB Salzburg kam, 360 Pflichtspiele für die Leipziger.

«Ich freue mich sehr, dass meine Reise bei RB Leipzig weitergeht. Der Klub und die Stadt sind meine zweite Heimat und Familie, daher war es für mich keine Frage, dass ich hier gern verlängern und in mein zwölftes Jahr gehen möchte. Wir haben hier gemeinsam schon so viel erlebt und Erfolge gefeiert – das wünsche ich mir auch für die kommenden anderthalb Jahre», so Gulacsi in der Mitteilung.

Mit Maarten Vandevoordt (23) und Leopold Zingerle (31) unterschreiben zudem auch die beiden Ersatzgoalies ein neues Arbeitspapier. Während Vandevoordt, der 2024 von Genk zu Leipzig gestossen ist, bis 2030 unterschreibt, verlängert Zingerle, der 2023 aus Paderborn kam, bis 2028.

Marcel Schäfer (41), Geschäftsführer Sport bei RB, zeigt sich erfreut: «Wir freuen uns sehr, mit unseren drei Torhütern frühzeitig verlängert zu haben. Mit Pete, Maarten und Leo haben wir extrem viel Qualität auf der Position und sicherlich eines der stärksten Trios der Bundesliga beisammen.»

