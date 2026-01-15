Arsenal hebt ab Richtung League-Cup-Final

Bereits früh übernimmt das Team von Mikel Arteta an der Stamford Bridge das Kommando. Nach einer Ecke von Declan Rice nutzt Ben White ein Missverständnis in der Chelsea-Defensive und köpfelt in der siebten Minute zum 1:0 für Arsenal ein. Die Gunners wirbeln, pressen hoch und drängen die Blues tief in deren Hälfte zurück.
Nach dem Seitenwechsel legt der Favorit zunächst nach: White bedient Viktor Gyökeres, der zum 2:0 einschiebt. Die Antwort der Gastgeber folgt prompt, Alejandro Garnacho trifft kurz nach seiner Einwechslung zum 1:2. Das Stadion erwacht, Chelsea drängt, doch Arsenal kontert eiskalt – Martin Zubimendi sorgt mit dem 3:1 scheinbar für die Vorentscheidung.
Doch das Drama ist damit nicht vorbei. Erneut ist es Garnacho, der für Chelsea mit einem Schuss aus 15 Metern verkürzt und ein stürmisches Finish einleitet. Estevao scheitert an Arsenal-Goalie Kepa. Auf der anderen Seite gibt es nochmals Aufregung, als Gabriel Jesus elfmeterreif zu Boden geht – der VAR greift ein und macht auf eine Abseitsposition aufmerksam.
Nach 90 energiegeladenen Minuten stehen die Gunners als Sieger da, während Chelsea trotz Niederlage zeigt, dass unter Trainer Liam Rosenior wieder Leidenschaft in der Mannschaft steckt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7