Arsenal hebt ab Richtung League-Cup-Final

Arsenal setzt sich im Halbfinal-Hinspiel des League Cups mit 3:2 bei Chelsea durch und verschafft sich damit eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel Anfang Februar.

BliKI Der intelligente Helfer

Bereits früh übernimmt das Team von Mikel Arteta an der Stamford Bridge das Kommando. Nach einer Ecke von Declan Rice nutzt Ben White ein Missverständnis in der Chelsea-Defensive und köpfelt in der siebten Minute zum 1:0 für Arsenal ein. Die Gunners wirbeln, pressen hoch und drängen die Blues tief in deren Hälfte zurück.

Nach dem Seitenwechsel legt der Favorit zunächst nach: White bedient Viktor Gyökeres, der zum 2:0 einschiebt. Die Antwort der Gastgeber folgt prompt, Alejandro Garnacho trifft kurz nach seiner Einwechslung zum 1:2. Das Stadion erwacht, Chelsea drängt, doch Arsenal kontert eiskalt – Martin Zubimendi sorgt mit dem 3:1 scheinbar für die Vorentscheidung.

Doch das Drama ist damit nicht vorbei. Erneut ist es Garnacho, der für Chelsea mit einem Schuss aus 15 Metern verkürzt und ein stürmisches Finish einleitet. Estevao scheitert an Arsenal-Goalie Kepa. Auf der anderen Seite gibt es nochmals Aufregung, als Gabriel Jesus elfmeterreif zu Boden geht – der VAR greift ein und macht auf eine Abseitsposition aufmerksam.

Nach 90 energiegeladenen Minuten stehen die Gunners als Sieger da, während Chelsea trotz Niederlage zeigt, dass unter Trainer Liam Rosenior wieder Leidenschaft in der Mannschaft steckt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos