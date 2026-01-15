DE
FR
Abonnieren
Chelsea FC
Chelsea FC
2:3
Arsenal FC
Arsenal FC
Zum Fussball-Kalender
Chelsea FC
Chelsea FC
Beendet
2:3
Arsenal FC
Arsenal FC
Garnacho 57', 83'
White 7'
Gyökeres 49'
Zubimendi 71'

Torreiches Hinspiel gegen Chelsea
Arsenal hebt ab Richtung League-Cup-Final

Arsenal setzt sich im Halbfinal-Hinspiel des League Cups mit 3:2 bei Chelsea durch und verschafft sich damit eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel Anfang Februar.
Publiziert: vor 56 Minuten
Arsenals Martin Zubimendi feiert sein Tor zum 3:1.
Foto: AP
bliki.jpg
BliKIDer intelligente Helfer

Bereits früh übernimmt das Team von Mikel Arteta an der Stamford Bridge das Kommando. Nach einer Ecke von Declan Rice nutzt Ben White ein Missverständnis in der Chelsea-Defensive und köpfelt in der siebten Minute zum 1:0 für Arsenal ein. Die Gunners wirbeln, pressen hoch und drängen die Blues tief in deren Hälfte zurück.

Nach dem Seitenwechsel legt der Favorit zunächst nach: White bedient Viktor Gyökeres, der zum 2:0 einschiebt. Die Antwort der Gastgeber folgt prompt, Alejandro Garnacho trifft kurz nach seiner Einwechslung zum 1:2. Das Stadion erwacht, Chelsea drängt, doch Arsenal kontert eiskalt – Martin Zubimendi sorgt mit dem 3:1 scheinbar für die Vorentscheidung.

Doch das Drama ist damit nicht vorbei. Erneut ist es Garnacho, der für Chelsea mit einem Schuss aus 15 Metern verkürzt und ein stürmisches Finish einleitet. Estevao scheitert an Arsenal-Goalie Kepa. Auf der anderen Seite gibt es nochmals Aufregung, als Gabriel Jesus elfmeterreif zu Boden geht – der VAR greift ein und macht auf eine Abseitsposition aufmerksam.

Nach 90 energiegeladenen Minuten stehen die Gunners als Sieger da, während Chelsea trotz Niederlage zeigt, dass unter Trainer Liam Rosenior wieder Leidenschaft in der Mannschaft steckt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Simon
Hooper
England
Anstoss
Mittwoch
14. Januar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
Stamford Bridge
Kapazität
40’044
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Chelsea
Chelsea
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        Chelsea
        Chelsea