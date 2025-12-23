DE
Arsenal FC
Arsenal FC
8:7
Crystal Palace
Crystal Palace
Arsenal FC
Arsenal FC
Beendet
8:7
(n.P.)
1:1 (n.V.)
Crystal Palace
Crystal Palace
Lacroix 80' (ET)
Guehi 90'+5

Lacroix wird zum Unglücksraben
Arsenal trotz Nachspielzeit-Schock im Liga-Cup-Halbfinal

Arsenal steht im Halbfinal des englischen Liga-Cups. Die Gunners kassieren gegen Crystal Palace den späten Ausgleich, gewinnen dann aber doch noch mit 9:8 nach Penaltyschiessen.
Publiziert: 23.12.2025 um 23:40 Uhr
|
Aktualisiert: 23.12.2025 um 23:41 Uhr
1/4
Die Gunners schlagen Crystal Palace mit 9:8 nach Penaltyschiessen.
Foto: AFP
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian Sigrist

In der 95. Minute schiesst Crystal Palace im Liga-Cup-Viertelfinal gegen Arsenal das erste Mal auf das Tor von Kepa – doch das reicht, um das Spiel im letzten Moment doch noch ins Penaltyschiessen (im Liga-Cup gibt es keine Verlängerung) zu retten. Nach einem Freistoss von Wharton köpfelt Guehi den Ball zum 1:1 in die Maschen. 

Die Gunners haben bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich alles im Griff. Bereits in der ersten Halbzeit müssten sie eigentlich mit mindestens einem Tor führen, doch Palace-Goalie Benitez pariert gegen Madueke (3. und 22.). und Jesus (25.) mehrfach stark. Auch nach dem Seitenwechsel spielt nur Arsenal – doch der Ball will den Weg ins Tor einfach nicht finden. Nach 80 Minuten und über 20 Schüssen in Richtung gegnerisches Gehäuse ist es dann ein Eigentor von Lacroix, dass das Team von Mikel Arteta scheinbar erlöst.

Weil Guehi in der Nachspielzeit aber ausgleicht, muss der Sieger doch noch vom Punkt entschieden werden. Dort haben die Gunners die besseren Nerven und verwandeln alle Elfmeter, während auf Seiten der Eagles ausgerechnet Lacroix als achter und einziger Schütze verschiesst. Arsenal zieht damit wie bereits in der letzten Saison in den Halbfinal ein, wo am 13. Januar Stadtrivale Chelsea wartet.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
17
21
39
2
Manchester City
Manchester City
17
25
37
3
Aston Villa
Aston Villa
17
9
36
4
Chelsea FC
Chelsea FC
17
12
29
5
Liverpool FC
Liverpool FC
17
3
29
6
FC Sunderland
FC Sunderland
17
2
27
7
Manchester United
Manchester United
17
3
26
8
Crystal Palace
Crystal Palace
17
2
26
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
17
2
24
10
Everton FC
Everton FC
17
-2
24
11
Newcastle United
Newcastle United
17
1
23
12
Brentford FC
Brentford FC
17
-1
23
13
FC Fulham
FC Fulham
17
-2
23
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
17
3
22
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
17
-3
22
16
Leeds United
Leeds United
17
-7
19
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
17
-9
18
18
West Ham United
West Ham United
17
-16
13
19
Burnley FC
Burnley FC
17
-15
11
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
17
-28
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Stuart
Attwell
England
Anstoss
Dienstag
23. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
Emirates Stadium
Kapazität
60’704
Was sagst du dazu?
