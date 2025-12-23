Arsenal trotz Nachspielzeit-Schock im Liga-Cup-Halbfinal

Arsenal steht im Halbfinal des englischen Liga-Cups. Die Gunners kassieren gegen Crystal Palace den späten Ausgleich, gewinnen dann aber doch noch mit 9:8 nach Penaltyschiessen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

In der 95. Minute schiesst Crystal Palace im Liga-Cup-Viertelfinal gegen Arsenal das erste Mal auf das Tor von Kepa – doch das reicht, um das Spiel im letzten Moment doch noch ins Penaltyschiessen (im Liga-Cup gibt es keine Verlängerung) zu retten. Nach einem Freistoss von Wharton köpfelt Guehi den Ball zum 1:1 in die Maschen.

Die Gunners haben bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich alles im Griff. Bereits in der ersten Halbzeit müssten sie eigentlich mit mindestens einem Tor führen, doch Palace-Goalie Benitez pariert gegen Madueke (3. und 22.). und Jesus (25.) mehrfach stark. Auch nach dem Seitenwechsel spielt nur Arsenal – doch der Ball will den Weg ins Tor einfach nicht finden. Nach 80 Minuten und über 20 Schüssen in Richtung gegnerisches Gehäuse ist es dann ein Eigentor von Lacroix, dass das Team von Mikel Arteta scheinbar erlöst.

Weil Guehi in der Nachspielzeit aber ausgleicht, muss der Sieger doch noch vom Punkt entschieden werden. Dort haben die Gunners die besseren Nerven und verwandeln alle Elfmeter, während auf Seiten der Eagles ausgerechnet Lacroix als achter und einziger Schütze verschiesst. Arsenal zieht damit wie bereits in der letzten Saison in den Halbfinal ein, wo am 13. Januar Stadtrivale Chelsea wartet.

