DE
FR
Abonnieren
Arsenal FC
Arsenal FC
1:0
Chelsea FC
Chelsea FC
Zum Fussball-Kalender
Arsenal FC
Arsenal FC
Beendet
1:0
Hinspiel 3:2
Chelsea FC
Chelsea FC
Havertz 90'+7

Arsenal bezwingt Chelsea
Arsenal im Liga-Cup-Final – Traum vom Quadrupel lebt weiter

Arsenal steht im Final des Liga-Cups. Die Gunners gewinnen auch das Rückspiel im Halbfinal gegen Chelsea. Damit sind nach wie vor alle vier Titel möglich.
Publiziert: 00:51 Uhr
|
Aktualisiert: 00:53 Uhr
1/2
Gabriel Magalhaes (l.) und William Saliba feiern Arsenals Final-Einzug im Liga-Cup.
Foto: Arsenal FC via Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
bliki.jpg
Cédric Heeb und BliKI

Der Chancen aufs Quadrupel sind für den FC Arsenal weiterhin intakt. Im Halbfinal-Rückspiel im Liga-Cup gewinnen die Gunners gegen Chelsea mit 1:0 und entscheiden das Londoner Duell mit einem Gesamtskore von 4:2 für sich.

Dafür ist in erster Linie eine abgeklärte Defensivleistung nötig. Kein Team will ein frühes Gegentor riskieren, beide starten dementsprechend verhalten. Die beste Chance hat Piero Hincapié für Arsenal mit einem Distanzschuss (18.). Ansonsten ist es ein von Ballbesitz und Zweikampf bestimmtes Spiel.

Der Hypothek aus dem Hinspiel geschuldet muss Chelsea nach der Pause mehr machen. Die Offensive bleibt aber zu harmlos, während die Gunners in der Abwehr weiterhin souverän agieren. Als die Blues dann mit der schwindenden Zeit hinten alles aufmachen müssen, schlägt Kai Havertz zu: Der frühere Chelsea-Stürmer trifft nach einem schnörkellosen Konter zum entscheidenden 1:0 und lässt das Emirates Stadium beben.

Damit trifft Arsenal am 22. März im Endspiel im Wembley auf Titelverteidiger Newcastle oder Manchester City, die am Mittwoch (21 Uhr) gegeneinander spielen. In der Premier League klarer Spitzenreiter, in der Champions League ohne Punktverlust im Achtelfinal und auch im FA Cup ist das Team noch dabei – alle vier Titel sind für Arsenal also immer noch möglich.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
Manchester City
24
26
47
3
Aston Villa
Aston Villa
24
9
46
4
Manchester United
Manchester United
24
8
41
5
Chelsea FC
Chelsea FC
24
15
40
6
Liverpool FC
Liverpool FC
24
6
39
7
Brentford FC
Brentford FC
24
4
36
8
FC Sunderland
FC Sunderland
24
1
36
9
FC Fulham
FC Fulham
24
-1
34
10
Everton FC
Everton FC
24
-1
34
11
Newcastle United
Newcastle United
24
0
33
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
24
2
29
15
Crystal Palace
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds United
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
24
-11
26
18
West Ham United
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
Burnley FC
24
-22
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Peter
Bankes
England
Anstoss
Dienstag
03. Februar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
Emirates Stadium
Kapazität
60’704
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Chelsea
Chelsea
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        Chelsea
        Chelsea