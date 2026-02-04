Arsenal im Liga-Cup-Final – Traum vom Quadrupel lebt weiter

Arsenal steht im Final des Liga-Cups. Die Gunners gewinnen auch das Rückspiel im Halbfinal gegen Chelsea. Damit sind nach wie vor alle vier Titel möglich.

Der Chancen aufs Quadrupel sind für den FC Arsenal weiterhin intakt. Im Halbfinal-Rückspiel im Liga-Cup gewinnen die Gunners gegen Chelsea mit 1:0 und entscheiden das Londoner Duell mit einem Gesamtskore von 4:2 für sich.

Dafür ist in erster Linie eine abgeklärte Defensivleistung nötig. Kein Team will ein frühes Gegentor riskieren, beide starten dementsprechend verhalten. Die beste Chance hat Piero Hincapié für Arsenal mit einem Distanzschuss (18.). Ansonsten ist es ein von Ballbesitz und Zweikampf bestimmtes Spiel.

Der Hypothek aus dem Hinspiel geschuldet muss Chelsea nach der Pause mehr machen. Die Offensive bleibt aber zu harmlos, während die Gunners in der Abwehr weiterhin souverän agieren. Als die Blues dann mit der schwindenden Zeit hinten alles aufmachen müssen, schlägt Kai Havertz zu: Der frühere Chelsea-Stürmer trifft nach einem schnörkellosen Konter zum entscheidenden 1:0 und lässt das Emirates Stadium beben.

Damit trifft Arsenal am 22. März im Endspiel im Wembley auf Titelverteidiger Newcastle oder Manchester City, die am Mittwoch (21 Uhr) gegeneinander spielen. In der Premier League klarer Spitzenreiter, in der Champions League ohne Punktverlust im Achtelfinal und auch im FA Cup ist das Team noch dabei – alle vier Titel sind für Arsenal also immer noch möglich.