Arsenal im Liga-Cup-Final – Traum vom Quadrupel lebt weiter

Der Chancen aufs Quadrupel sind für den FC Arsenal weiterhin intakt. Im Halbfinal-Rückspiel im Liga-Cup gewinnen die Gunners gegen Chelsea mit 1:0 und entscheiden das Londoner Duell mit einem Gesamtskore von 4:2 für sich.
Dafür ist in erster Linie eine abgeklärte Defensivleistung nötig. Kein Team will ein frühes Gegentor riskieren, beide starten dementsprechend verhalten. Die beste Chance hat Piero Hincapié für Arsenal mit einem Distanzschuss (18.). Ansonsten ist es ein von Ballbesitz und Zweikampf bestimmtes Spiel.
Der Hypothek aus dem Hinspiel geschuldet muss Chelsea nach der Pause mehr machen. Die Offensive bleibt aber zu harmlos, während die Gunners in der Abwehr weiterhin souverän agieren. Als die Blues dann mit der schwindenden Zeit hinten alles aufmachen müssen, schlägt Kai Havertz zu: Der frühere Chelsea-Stürmer trifft nach einem schnörkellosen Konter zum entscheidenden 1:0 und lässt das Emirates Stadium beben.
Damit trifft Arsenal am 22. März im Endspiel im Wembley auf Titelverteidiger Newcastle oder Manchester City, die am Mittwoch (21 Uhr) gegeneinander spielen. In der Premier League klarer Spitzenreiter, in der Champions League ohne Punktverlust im Achtelfinal und auch im FA Cup ist das Team noch dabei – alle vier Titel sind für Arsenal also immer noch möglich.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
24
26
47
3
Aston Villa
24
9
46
4
Manchester United
24
8
41
5
Chelsea FC
24
15
40
6
Liverpool FC
24
6
39
7
Brentford FC
24
4
36
8
FC Sunderland
24
1
36
9
FC Fulham
24
-1
34
10
Everton FC
24
-1
34
11
Newcastle United
24
0
33
12
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
24
2
29
15
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
24
-11
26
18
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
24
-22
15
20
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8