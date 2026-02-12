DE
Dritte Trainerentlassung in dieser Saison
Ndoye-Klub wirft Trainer kurz nach Spiel raus

Nottingham Forest zieht die Reissleine und entlässt Trainer Sean Dyche. Es ist bereits die dritte Trainerentlassung in dieser Saison beim Premier-League-Klub von Dan Ndoye.
Publiziert: vor 14 Minuten
1/4
Die Zeit von Sean Dyche bei Nottingham Forest ist abgelaufen.
Foto: Getty Images
Cédric Heeb

Mitten in der Nacht auf Donnerstag, nur wenige Stunden nach dem 0:0 gegen Wolverhampton, teilt Nottingham Forest mit: Trainer Sean Dyche ist entlassen.

Der 54-Jährige übernahm den Tabellen-17. der Premier League, bei dem der Schweizer Natistar Dan Ndoye (25) spielt, am 21. Oktober 2025. 114 Tage später muss er bereits wieder gehen. 25 Spiele hat er als Forest-Coach absolviert, die Bilanz ist mit je zehn Siegen und Niederlagen ausgeglichen.

Dyche, der in der Premier League schon Everton und Burnley coachte, hat bereits nach dem Remis gegen das Tabellenschlusslicht Wolverhampton verlauten lassen: «Wenn der Besitzer nun einen Wechsel vornehmen will, dann ist es so. Das ist Fussball.» Er sei während seiner Amtszeit nie angezweifelt worden, Besitzer Evangelos Marinakis (58) sei «immer sehr fair» zu ihm gewesen.

Der Grieche hat nun also entschieden und die Zusammenarbeit mit Dyche beendet. Er war bereits der dritte Trainer, der in dieser Saison an der Seitenlinie der Tricky Trees stand. Zu Beginn war noch Nuno Espirito Santo (52) der Chefcoach, nach seiner Entlassung wurde Ange Postecoglou (60) geholt – und nach acht Partien wieder rausgeworfen.

