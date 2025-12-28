DE
FR
Abonnieren

Drei Monate keinen Lohn erhalten
Gladbach-Stürmer bricht Leihe in der Türkei ab

Borussia Mönchengladbach erhält überraschend einen Stürmer zurück. Tomas Cvancara hat seinen Vertrag bei Antalyaspor in der Türkei gekündigt – offenbar wegen fehlender Lohnzahlungen.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/2
Tomas Cvancaras (r.) Engagement bei Antalyaspor ist vorzeitig zu Ende.
Foto: Anadolu via Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Tomas Cvancara (25) kehrt per sofort zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der tschechische Stürmer wechselte im Juli auf Leihbasis für eine Saison vom Bundesligisten zu Antalyaspor, nun ist das Kapitel Türkei vorzeitig beendet.

«Wir können bestätigen, dass der Vertrag von Tomas Cvancara in der Türkei gekündigt wurde», sagt Gladbach-Sportchef Rouven Schröder gegenüber dem «Kicker». Gladbach erwartet seinen Stürmer bereits zur Abreise ins Trainingslager am 2. Januar beim Borussia-Park, wie Schröder weiter erläutert. Dabei geht es für Cvancara ausgerechnet wieder in die Türkei zurück. Die Vorbereitung der Fohlen findet in Belek statt.

Fehlende Lohnzahlungen

Zu den Gründen des plötzlichen Leih-Endes macht Gladbach selbst keine Angaben. In den türkischen Medien kursieren jedoch Berichte, dass Cvancara bei Antalyaspor schon seit längerer Zeit keinen Lohn mehr erhalten habe. Dem Vernehmen nach soll es um rund drei Monate ohne Gehaltszahlungen gehen. Weil Cvancara deshalb Beschwerde bei der Fifa eingelegt habe, sei er nicht mehr im Kader berücksichtigt worden.

Nach sechs Monaten und wettbewerbsübergreifend 13 Einsätzen (ein Tor) findet das Gastspiel des Tschechen in der Süper Lig somit wieder ein Ende. Wie es mit Cvancara bei Gladbach weitergeht, ist aktuell noch offen. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis Sommer 2028.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Bundesliga
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Bundesliga
        Bundesliga
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach