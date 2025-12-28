Borussia Mönchengladbach erhält überraschend einen Stürmer zurück. Tomas Cvancara hat seinen Vertrag bei Antalyaspor in der Türkei gekündigt – offenbar wegen fehlender Lohnzahlungen.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Tomas Cvancara (25) kehrt per sofort zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der tschechische Stürmer wechselte im Juli auf Leihbasis für eine Saison vom Bundesligisten zu Antalyaspor, nun ist das Kapitel Türkei vorzeitig beendet.

«Wir können bestätigen, dass der Vertrag von Tomas Cvancara in der Türkei gekündigt wurde», sagt Gladbach-Sportchef Rouven Schröder gegenüber dem «Kicker». Gladbach erwartet seinen Stürmer bereits zur Abreise ins Trainingslager am 2. Januar beim Borussia-Park, wie Schröder weiter erläutert. Dabei geht es für Cvancara ausgerechnet wieder in die Türkei zurück. Die Vorbereitung der Fohlen findet in Belek statt.

Fehlende Lohnzahlungen

Zu den Gründen des plötzlichen Leih-Endes macht Gladbach selbst keine Angaben. In den türkischen Medien kursieren jedoch Berichte, dass Cvancara bei Antalyaspor schon seit längerer Zeit keinen Lohn mehr erhalten habe. Dem Vernehmen nach soll es um rund drei Monate ohne Gehaltszahlungen gehen. Weil Cvancara deshalb Beschwerde bei der Fifa eingelegt habe, sei er nicht mehr im Kader berücksichtigt worden.

Nach sechs Monaten und wettbewerbsübergreifend 13 Einsätzen (ein Tor) findet das Gastspiel des Tschechen in der Süper Lig somit wieder ein Ende. Wie es mit Cvancara bei Gladbach weitergeht, ist aktuell noch offen. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis Sommer 2028.

