Dieser Podcast kommt als Doppelpass: in Audio und Video. Im neuen Fussball-Podcast FORZA! diskutiert Blick-Fussballchef Tobias Wedermann mit prominenten Gästen über die schönste Nebensache der Welt.

Bei Blick gibt Fussball immer zu reden. In FORZA! spricht der neue Blick-Fussballchef Tobias Wedermann ab sofort einmal wöchentlich mit Experten und Prominenten über die neuesten Entwicklungen auf und neben den Plätzen. FORZA! liefert Analysen und Meinungen zur Schweizer Nationalmannschaft, der Super League und dem Geschehen in den internationalen Ligen – immer auf den Punkt und mit offenem Visier. Die Premierenfolge ist ab heute verfügbar auf Blick.ch, allen gängigen Podcast- und Social-Media-Plattformen und als Video auf YouTube. Gast zum Start: FCZ-Legende und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili.



Blick-Fussballchef Tobias Wedermann: «Fussball und Blick – das ist eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, die wir mit FORZA! nun um ein neues Format und audiovisuelles Kapitel erweitern. Wir möchten mit diesem Podcast den Schweizer Fussballfans auf allen Plattformen einen Ort für spannende Hintergrundinformationen, Gesprächsstoff aber auch Unterhaltung bieten.»

Emanuel Gisi, Head of Sports Blick: «Mehr Analysen, mehr Hintergründe und noch mehr Debatten: Mit FORZA! bekommt das stärkste Sportportal der Schweiz einen Podcast, der sich ausschliesslich mit Fussball beschäftigt. Blick-Fussballchef Tobias Wedermann bringt seine Expertise als bestens vernetzter Reporter ein, bittet als Host grosse Namen zum Gespräch und rückt die grossen und kleinen Geschichten, die den Fussball so faszinierend machen, ins Rampenlicht. Das 360°-Format punktet als reines Audio-Produkt genauso wie als Video-Content, der in kurzen Clips auf unseren Social-Media-Kanälen konsumiert werden kann oder auch als reiner Printartikel. Modernes Storytelling, das die Userinnen und User dort erreicht, wo sie unsere Formate konsumieren möchten.»