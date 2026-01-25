Aaron Anselmino kehrt zum FC Chelsea zurück. Der Leihspieler des BVB hätte eigentlich noch bis zum Sommer in Dortmund bleiben sollen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Leihspieler Aaron Anselmino (20) kehrt nach einem halben Jahr beim BVB zu Stammverein Chelsea zurück. Das berichten «The Athletic» und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend.

Möglich gemacht wird die Rückholaktion der Blues durch eine spezielle Klausel im Leihvertrag. Eigentlich hätte der argentinische Innenverteidiger noch bis zum Sommer bei Dortmund bleiben sollen. Nun kommen zu den zehn Partien, die Anselmino für den BVB absolviert hat, aber keine weiteren dazu.

