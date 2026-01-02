Verteidiger Kota Takai stösst von Tottenham zu Borussia Mönchengladbach, Mittelfeldspieler Oscar Fraulo geht dafür auf die Insel zu Derby County.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bei Borussia Mönchengladbach geht am zweiten Tag des neuen Jahres einiges: Verteidiger Kata Takai (21) kommt, Mittelfeldspieler Oscar Fraulo (22) geht.

Der Japaner Takai kommt von Tottenham Hotspur auf Leihbasis zu den Fohlen. Der Abwehrspieler hat seit seinem Wechsel zu den Londonern allerdings noch kein Spiel für die Spurs absolviert.

Fraulo schliesst sich dagegen fix dem englischen Zweitligisten Derby County an. Der 23-fache dänische U21-Nationalspieler unterschreibt bei Gladbach einen Vertrag bis Sommer 2029.

