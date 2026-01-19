Der FC Basel zeigt Interesse am algerischen Stürmer Amin Chiakha, der aktuell von Kopenhagen an den Vejle Boldklub ausgeliehen ist. Chiakha blieb dem Trainingslager fern, was auf einen möglichen Transfer hindeutet.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Die Gerüchteküche brodelt. Und das auch in der Super League. Gemäss dem dänischen Newsportals «Tipsbladet» sind mehrere europäische Teams an Sturmtalent Amin Chiakha (19) interessiert. Eines davon ist der FC Basel.

Der algerische Stürmer ist erst kürzlich dem Trainingslager des Vejle Boldklub ferngeblieben. Dies könnte auf einen bevorstehenden Wechsel hindeuten. Neben dem FCB werden auch Anderlecht, Gent und Rosenborg mit Chiakha in Verbindung gebracht. Aktuell ist er an Vejle nur ausgeliehen. Gehören tut er dem FC Kopenhagen. Der Vertrag läuft bis 2029.

