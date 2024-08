vor 34 Minuten

6. Minute

Winti reisst das Spielgeschehen gleich an sich, will gegen den krassen Underdog das frühe Tor. Nach einem Eckball segelt Lüthi knapp am Ball vorbei, kurz darauf zieht Di Giusto am linken Strafraumeck an und spielt in der Mitte Fofana an. Der Schuss des Offensivspielers aus 11 Metern wird von der gegnerischen Abwehr geblockt.