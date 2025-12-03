DE
FR
Abonnieren

Ullmann zu Nebel-Spiel
«Es war nicht leicht mit der Sicht»

Dank den Toren von Maximilian Ullmann und Dirk Abels in der ersten Halbzeit schlägt GC im Cup Aussenseiter Cham mit 2:1. Und die sind wahrlich beide eine Augenweide. Sowoehl Ullmann und wie Abels treffen mit Direktabnahmen ins selbe Lattenkreuz.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen