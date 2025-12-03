Dank den Toren von Maximilian Ullmann und Dirk Abels in der ersten Halbzeit schlägt GC im Cup Aussenseiter Cham mit 2:1. Und die sind wahrlich beide eine Augenweide. Sowoehl Ullmann und wie Abels treffen mit Direktabnahmen ins selbe Lattenkreuz.
