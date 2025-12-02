Abels versenkt Eckball direkt per Volley

So schnell kann es gehen, Asp Jensen mit einem weiteren Eckball und die zweite Direktabnahme führt zum zweiten Tor des Abends. Abels hält wie Ullmann direkt drauf. Keine Chance für Keeper Stucki.
Publiziert: vor 43 Minuten
Aktualisiert: vor 38 Minuten
