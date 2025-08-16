DE
Torwart übertölpelt
Randy Schneider verwandelt Eckball direkt

Der FC Winterthur gewinnt souverän bei der SV Schaffhausen. Das 4:0 fällt per direktem Eckball von Randy Schneider.
Publiziert: 19:53 Uhr
