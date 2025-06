1/23 Der FC Basel gewinnt die 100. Ausgabe des Schweizer Cups. Foto: keystone-sda.ch

Xherdan Shaqiri (33, Basel-Spieler)

«Es ist nicht die beste Leistung, die wir heute gebracht haben. Direkt nach dem Spiel hat man auch die Leistung im Kopf und deshalb bin ich etwas enttäuscht, dass wir keine super Leistung gezeigt haben. Aber am Ende des Tages haben wir den ‹Chübel› geholt und das Double klargemacht und darauf bin ich stolz.» Und weiter: «Biel hat sehr gut gekämpft. Ein grosses Kompliment, wie sie zwischenzeitlich zurückgekommen sind.»

Omer Dzonlagic (30, Biel-Spieler)

«Es tut jetzt natürlich sehr weh, weil wir nach dem Ausgleich ein Szenario vor Augen hatten, wie wir sie schlagen können. Ich glaube aber, dass wir nach ein paar Tagen sehr stolz auf die ganze Cup-Kampagne und den Final sein können. Dass wir bis zur 65. Minute voll mit dabei waren.» Und weiter: «Ein grosses Dankeschön an jeden Biel-Fan der heute gekommen ist. Ich freue mich darauf, sie später zu treffen und mit ihnen gemeinsam feiern zu können.»

Fabian Celestini (49, Basel-Trainer)

«Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es war schwierig, heute zu gewinnen. Wir haben aber über alles gesehen, verdient das Double geholt. Ich dachte nach dem 1:0, dass wir besser ins Spiel finden. Aber es ist ein Final. Wir haben es aber so vorbereitet, als würden wir gegen eine Super-League-Mannschaft spielen. Am Ende hat unsere Qualität den Unterschied gemacht. Teilweise war ich etwas unzufrieden, das hat man auch gesehen.»

Celestini lässt isch über einen möglichen Abgang beim FCB nicht in die Karten blicken: «Ich bin jetzt Meister und Cupsieger mit Basel nach 20 Monaten. Der Druck, als ich kam, war sehr gross, der Abstieg war nahe. Es war kein positiver Druck, sondern lange ein negativer Druck. Ich muss alles analysieren, die in diesen 20 Monaten passiert sind. Wir haben sehr gute Sachen, aber auch Dinge, die nicht gut sind. Ich habe schon mit Daniel gesprochen jeden Tag, wir wissen, in welche Richtung es geht. Wir müssen morgen mit ruhigem Kopf, jetzt müssen wir das Double geniessen und auf den Barfi gehen.»

Raphael Radtke (23, Biel-Goalie)

«Wir haben super gekämpft. Am Ende war es knapper, als alle erwartet haben. Das Resultat entspricht nicht dem, was auf dem Spielfeld passiert ist. Aber Gratulation an den FC Basel, am Schluss haben sie die Tore geschossen.»

Und zur umstrittenen Penalty-Szene: «Ich würde es gerne noch einmal auf Video sehen. Ich finde, dass er in mich reingerannt ist. Schlussendlich entscheidet der Schiedsrichter, aber ich hätte es gut gefunden, wenn er sich eine solch entscheidende Szene wenigstens nochmal anschaut. Am Ende war das nämlich schon etwas der Genickbruch für uns.»

Dominik Schmid (27, Basel-Spieler)

«Ich habe auf der Bank einen halben Herzinfarkt bekommen. Biel hat uns das Leben echt schwer gemacht, ein grosses Kompliment an sie. Ich muss aber auch sagen, dass wir heute ganz schlecht gespielt haben.»