DE
FR
Abonnieren
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
20:30
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Zum Fussball-Kalender
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
Yverdon Sport FC - FC Lausanne-Sport

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
03. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Yverdon Sport FC
        Yverdon Sport FC
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport