DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
Schweizer Cup: Yverdon Sport FC - FC Lausanne-Sport (03.12.2025)
Yverdon Sport FC
20:30
FC Lausanne-Sport
Zum Fussball-Kalender
Yverdon Sport FC
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Lausanne-Sport
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Schweizer Cup
Yverdon Sport FC - FC Lausanne-Sport
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
03. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Yverdon Sport FC
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Yverdon Sport FC
FC Lausanne-Sport