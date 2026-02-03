DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
Schweizer Cup: Neuchatel Xamax FCS - Yverdon Sport FC (03.02.2026)
Neuchatel Xamax FCS
19:30
Yverdon Sport FC
Zum Fussball-Kalender
Neuchatel Xamax FCS
Ab 19:30 Uhr
Vs
Yverdon Sport FC
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Schweizer Cup
Neuchatel Xamax FCS - Yverdon Sport FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
03. Februar 2026 um 19:30 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Neuchâtel Xamax
Yverdon Sport FC
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Neuchâtel Xamax
Yverdon Sport FC