DE
FR
Abonnieren
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
19:30
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Zum Fussball-Kalender
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
Ab 19:30 Uhr
Vs
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
Neuchatel Xamax FCS - Yverdon Sport FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
03. Februar 2026 um 19:30 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Neuchâtel Xamax
        Neuchâtel Xamax
        Yverdon Sport FC
        Yverdon Sport FC