17:59 Uhr

Fazit Aarau – Luzern 1:0

Der Zweitletzte der Challenge League wirft den Dritten der Super League aus dem Cup! Nach sechsminütigem Zittern in der Nachspielzeit ist der 2.-Runden-Coup im Trockenen.

Der Schlüsselmoment ist eine Gelb-Rote Karte in der 70. Minute gegen die tragische Luzerner Figur auf dem Brügglifeld: Donat Rrudhani. Der Kosovare kickte drei Jahre lang hier, machte auf diesem Rasen den Schritt vom Amateur- in den Profifussball. In der 70. Minute will er an der Strafraumgrenze abziehen, die Zuschauer halten den Atem an. Obexer wirft sich dazwischen, Rrudhani trifft ihn mit voller Wucht. Gelb-Rot, nachdem er nach einem Foul bereits früh Gelb sah (17.).

1:28 FCL-Captian nach Cup-Aus: «Niemand hat Aarau unterschätzt»

Mit dieser Szene verändert sich die Partie. Mit Rrudhani fliegt der aktivste Mann vom Platz, der zwei Top-Chancen vergab. Sofort reagiert Trainer Frick, nimmt Stürmer Klidjé raus und ersetzt ihn durch Abwehrspieler Ottiger. Nun hat Aarau viel mehr Spielanteile.

Es dauert nicht lange, bis der Unterklassige daraus Kapital schlägt. Der wirblige Gjorgjev, einer der besten der zuvor eher zahmen Aarauer, flankt, Stürmer Toure trifft per Kopf. Riesiger Jubel bei einem grossen Teil der 8450 Fans im ausverkauften Brügglifeld.

In der Nachspielzeit fliegt nach einem Foul auch noch Aaraus Obexer vom Platz. Die allerletzte Chancen stochern die Luzerner nach dem Freistoss beinahe ins Tor. Auf der Linie klären die Aarauer, klären per Befreiungsschlag. Dann folgt direkt der Abpfiff und die Erlösung.