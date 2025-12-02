DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
Schweizer Cup: FC Stade-Lausanne-Ouchy - FC Winterthur (02.12.2025)
FC Stade-Lausanne-Ouchy
19:00
FC Winterthur
Zum Fussball-Kalender
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Ab 19:00 Uhr
Vs
FC Winterthur
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Schweizer Cup
FC Stade-Lausanne-Ouchy - FC Winterthur
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
02. Dezember 2025 um 19:00 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Stade-Lausanne-Ouchy
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Stade-Lausanne-Ouchy
FC Winterthur