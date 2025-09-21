DE
FR
Abonnieren
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
16:00
FC Winterthur
FC Winterthur
Zum Fussball-Kalender
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
Ab 16:00 Uhr
Vs
FC Winterthur
FC Winterthur
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Schaffhausen - FC Winterthur

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
21. September 2025 um 16:00 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen