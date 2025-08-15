Ausgangslage

In der ersten Runde des Schweizer Cups kommt im Luzernischen zum Kantonsduell. Im ''grössten Spiel der Vereinsgeschichte'' lädt Perlen-Buchrain den Giganten FC Luzern zum Tanz auf dem Sportplatz Hinterleisibach. Es ist das erste Mal, das Perlen-Buchrain auf eine Mannschaft aus der ersten Liga trifft und dass es dann gleich noch der FC Luzern ist, macht das ganze nicht minder speziell. Die Vorbereitungen liefen dabei schon auf Hochtouren: In der vergangenen Woche wurden rund ums Spielfeld zahlreiche provisorische Tribünen und Essensstände erstellt. Die Verantwortlichen des FCPB rechnen mit einer Zuschauerzahl von 3'000, was auf dem kleinen Rasen in der Luzerner Agglomeration natürlich Rekord wäre. Alle freuen sich auf einen denkwürdigen Nachmittag und auf ein tolles Fussballfest.