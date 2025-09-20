DE
FR
Abonnieren
FC Le Communal Sport Le Locle
FC Le Communal Sport Le Locle
17:00
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
Zum Fussball-Kalender
FC Le Communal Sport Le Locle
FC Le Communal Sport Le Locle
Ab 17:00 Uhr
Vs
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Le Communal Sport Le Locle - FC Grand-Saconnex

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 17:00 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen