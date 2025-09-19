Aussergewöhnliche Ausgangslage was die Direktduelle betrifft: Von den letzten 5 Spielen konnte Carouge 3 für sich entscheiden und führt damit in dieser Statistik! Allerdings muss man sagen, dass einige dieser Duelle schon 30 Jahre zurückliegen. Zuletzt häufen sich die Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften, das heutige Duell ist bereits das dritte innert 5 Jahren und bereits das zweite in diesem Kalenderjahr! Während die Basler im Cupviertelfinal im Februar sich noch knapp mit 1:3 durchsetzen konnten, setzte es im Jahr 2021 eine peinliche 1:0 Niederlage. Die Genfer haben also durchaus das Können, dem grossen FCB hier ein Bein zu stellen.
Für den FCB liefs seit dem letzten Cupspiel gegen Biel ziemlich gut. Abgesehen vom bitteren CL-Aus gegen Kopenhagen konnte Basel alle seine Pflichtspiele gewinnen. Am letzten Wochenende gab es gar einen souveränen 1:3 Sieg gegen Leader Thun. Nach kleineren Startschwierigkeiten haben die Basler ihren Rhythmus wieder gefunden und werden auch in diesem wieder Richtung Cuppokal schielen.
Den Genfern gelang der Saisonstart nicht wie gewünscht. Mit Platz 8 in der Challenge League befindet man sich zwar noch knapp ausserhalb der Abstiegsplätze, der dritte Platz der letzten Saison ist aber bereits in weiter Ferne. Zuletzt lief es aber ein wenig besser. Aus den letzten 3 Spielen konnten 4 Punkte mitgenommen werden, unter anderem bei einem Sieg gegen Absteiger Yverdon-Sport.
Beide Mannschaften konnten sich klar gegen ihre Kontrahenten aus der ersten Cuprunde durchsetzen. Während Carouge Signal FC Bernex-Confignon mit 0:3 bodigen konnte, gewann der FC Basel das Rematch vom Cupfinal gegen Biel gleich mit 0:6.
Herzlich willkommen zur Partie in der zweiten Runde des Schweizer Cups zwischen Étoile Carouge und dem FC Basel. Hier bist Du live dabei!