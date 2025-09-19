Head 2 Head

Aussergewöhnliche Ausgangslage was die Direktduelle betrifft: Von den letzten 5 Spielen konnte Carouge 3 für sich entscheiden und führt damit in dieser Statistik! Allerdings muss man sagen, dass einige dieser Duelle schon 30 Jahre zurückliegen. Zuletzt häufen sich die Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften, das heutige Duell ist bereits das dritte innert 5 Jahren und bereits das zweite in diesem Kalenderjahr! Während die Basler im Cupviertelfinal im Februar sich noch knapp mit 1:3 durchsetzen konnten, setzte es im Jahr 2021 eine peinliche 1:0 Niederlage. Die Genfer haben also durchaus das Können, dem grossen FCB hier ein Bein zu stellen.