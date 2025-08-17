DE
FR
Abonnieren
FC Courtetelle
FC Courtetelle
15:30
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Zum Fussball-Kalender
FC Courtetelle
FC Courtetelle
Ab 15:30 Uhr
Vs
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Courtetelle - BSC Young Boys

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 15:30 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen