DE
FR
Abonnieren
FC Ajoie-Monterri
FC Ajoie-Monterri
20:00
FC Sion
FC Sion
Zum Fussball-Kalender
FC Ajoie-Monterri
FC Ajoie-Monterri
Ab 20:00 Uhr
Vs
FC Sion
FC Sion
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Ajoie-Monterri - FC Sion

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
15. August 2025 um 20:00 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen