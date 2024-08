17.08.2024, 19:58 Uhr

Delémont – Sion 2:5 n.P.

Verrücktes Spiel in Delsberg! Sion setzt sich gegen Delémont erst im Penaltyschiessen durch, der Underdog sorgt beinahe für die Überraschung in der ersten Cup-Runde. Delémont ist durchaus kein unbeschriebenes Blatt. Im letzten Jahr konnten die Jurassier in der zweiten Runde St. Gallen (2:1) und im Achtelfinal Luzern (1:0) eliminieren. Nun kann Sion das verfrühte Cup-Aus in extremis abwenden.

So reist CC zum Cupspiel: Helikopter mit Sion-Boss landet auf dem Spielfeld ( 00:34 )

Für Aufsehen sorgt das in der Partie eher blasse Sion vor allem vor dem Spiel. Christian Constantin landet mit seinem Helikopter auf dem Rasen des La-Blancherie-Stadion in Delsberg, wie ein Video in den sozialen Medien zeigt. Der Sion-Boss muss sich ansehen, wie der Promotion-Ligist gegen seine Mannschaft sogleich das Spieldiktat übernimmt. Die Sittener haben gegen die frech und offensiv aufspielenden Delsberger sichtlich Mühe, ins Spiel zu kommen. Nach einer halben Stunde geht Delémont durch Mäder verdient in Führung.

Sion kann erst in der 54. Minute reagieren – Djokic erzielt den Ausgleich. Anstatt mit dem Aufwind des Tores den Führungstreffer zu suchen, schalten die Walliser aber wieder einen Gang zurück und müssen gegen den Unterklassigen schliesslich in die Verlängerung und dann ins Penaltyschiessen.

Dort behalten die Sittener die Nerven, alle Elfmeterschützen von Sion verwandeln souverän. Weil Delémonts Gomis den Ball nur an die Latte setzt und Wyder mit seinem Versuch an Sion-Goalie Lindner scheitert, qualifiziert sich die Tholot-Truppe für die nächste Cup-Runde.

Tore: 28. Mäder 1:0. 54. Djokic 1:1.