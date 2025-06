1/24 Der FC Basel gewinnt die 100. Ausgabe des Schweizer Cups. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Die Noten der FCB-Spieler:

Marwin Hitz – Note 4

Muss schon vor der Pause mehrfach den Ausgleich verhindern. Hat auffällig viele Abpraller in seinem Spiel. Rettet dem FCB nach dem Seitenwechsel mit seiner Tat gegen Beyer die Führung.

Anton Kade – Note 4

Scheitert nach zwei Minuten mit seinem Volley-Knaller am Gebälk. Defensiv wird es über seine Seite immer wieder heiss.

Jonas Adjetey – Note 3

Viele Unsicherheiten in seinem Spiel. Verursacht mit seiner ungeschickten Intervention einen sehr strengen Penalty. Wird in der 76. Minute durch Barisic ersetzt.

Nicolas Vouilloz – Note 4

Wirkt deutlich konzentrierter als Abwehrkollege Adjetey. Im Aufbauspiel kommt aber auch vom Genfer sehr wenig.

Dominik Schmid – Note 4

Der Maskenmann beisst trotz Gesichtsfraktur auf die Zähne. Defensiv fehlerfrei, offensiv nicht zu sehen. Wird in der 48. Minute durch Cissé ersetzt.

Leon Avdullahu – Note 4

Hat Riesen-Glück, dass Hitz seinen Mega-Bock gegen Beyer ausbügelt. Zuvor lange der beste Basler auf dem Platz.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Metinho – Note 2

Kompletter Totalausfall im Zentrum. Das schwächste Spiel des Brasilianers im FCB-Dress. Wird in der 61. Minute durch Leroy ersetzt.

Bénie Traoré – Note 2

Verpasst aus zwei Metern das sichere 1:0. Fällt danach nur noch durch Fehlzuspiele auf. Wird in der 61. Minute durch Carlos ersetzt.

Xherdan Shaqiri – Note 4

Setzt für einmal keine Glanzpunkte. Ist aber trotzdem an den ersten beiden Basler Toren direkt beteiligt.

Philip Otele – Note 3

Scheitert in der ersten Halbzeit am starken Radtke. Danach kommt immer weniger vom Flügelstürmer. Wird in der 76. Minute durch Soticek ersetzt.

Albian Ajeti – Note 3

Läuft viel und holt das Penalty-Geschenk raus. Insgesamt aber ein bescheidener Nachmittag.

Moussa Cissé – Note 4

Hinten wackelig. Vorne sorgt er mit seiner missglückten Flanke für das 4:1.

Kevin Carlos

Kam in der 61. Minute für Traoré. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.

Léo Leroy

Kam in der 61. Minute für Metinho. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.

Marin Soticek

Kam in der 76. Minute für Otele. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.

Adrian Barisic

Kam in der 76. Minute für Adjetey. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.





Das sind die Noten der Biel-Spieler:

Raphael Radtke – Note 4

Was hat der Chamer alles gehalten! Und dann kassiert er ein schräges 0:1 und 1:3 sowie einen Penalty, der wohl keiner war.

Loïc Socka Bongué – Note 5

Wie viele Rushes macht der Mann, der auf allen Positionen spielen kann? Und er räumt auch enorm viel ab.

Loïs Ndema – Note 4

Stark! Rettet für den geschlagenen Radtke auf der Linie. Missgeschick mit De Oliviera vor dem 1:3.

Damian Kelvin – Note 5

Dass das Spiel so lange eng war, lag hauptsächlich am sackstarken und fehlerfreien Bieler Abwehrchef.

Anthony de Freitas – Note 4

Warf sich in jeden Zweikampf. Das ging so lange gut, bis er den Atem von Shaqiri spürte und ins eigene Tor traf.

Lion de Oliveira – Note 4

Auch der gebürtige Bieler beginnt sackstark, zollt am Ende seiner Grosszügigkeit aber doch Tribut, so beim 1:3. Wird in der 79. Minute durch Moulin ersetzt.

Freddy Mveng – Note 4

Ruhig, unauffällig, aber ballsicher. Die totale Routine, die sich von nichts mehr beeindrucken lässt. Wird in der 84. Minute durch Maurer ersetzt.

Yann Massombo – Note 5

Beeindruckend die Präsenz im Mittelfeld des Hünen. Und die vielen Balleroberungen. Und die Abschlüsse.

Abdulaye Coulibaly – Note 4

Holt den Penalty zum 1:1 heraus. Sonst unauffälig. Aber generös wie all seine Mitspieler. Wird in der 84 Minute durch Dib ersetzt.

Omer Dzonlagic – Note 5

Immer wieder kreiert er Gefahr. Kade sieht in der Defensive oft schlecht aus. Zwei Top-Abschlüsse. Wird in der 87. Minute durch Arrivas ersetzt.

Brian Beyer – Note 5

Unerschrocken wirft er sich in jeden Zweikampf, meistens in Unterzahl. Muss das 1:1 machen. Beim Penalty eiskalt. Wird in der 84. Minute durch Sartoretti ersetzt.

Sébastien Moulin

Kam in der 79. Minute für De Oliveira. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.

Djibrail Dib

Kam in der 84. Minute für Coulibaly. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.

Malko Sartoretti

Kam in der 84. Minute für Beyer. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.

Nikolai Maurer

Kam in der 84. Minute für Mveng. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.

Paolo Arrivas

Kam in der 87. Minute für Dzonlagic. Zu wenig Spielzeit für eine Bewertung.