Kade über sein wunderschönes 2:2 «Dass er so reinfliegt, ist überragend»

Basel schlägt Sion in einem spannenden Cup-Fight erst nach Penaltyschiessen. Dass es überhaupt so weit kommt, können die Bebbi Anton Kade verdanken, der mit seinem Hammer in den Netzhimmel erst dafür sorgt, dass die Partie überhaupt in die Verlängerung geht.