Sport
Fussball
Schweizer Cup
Thun-Coach Lustrinelli über seine Ex-Trainer
«Ich muss Wein holen»
Lustrinellis beste Anekdoten über die Kult-Trainer Latour, Kuhn und Hitzfeld
Mauro Lustrinelli erzählt im Interview seine besten Anekdoten über seine bisherigen Kult-Trainer Latour, Kuhn und Hitzfeld.
Publiziert: vor 58 Minuten
