Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
Schweizer Cup: Saipi-Bock bringt Lugano in die Bredouille
Goalie erneut mit Unsicherheit
Saipi-Bock bringt Lugano in die Bredouille
Saipi-Patzer und später Schock. Drittligist Cham schiesst Lugano ins Cup-Elend. Was für eine Überraschung in der 1. Runde des Schweizer Cups.
Publiziert: vor 49 Minuten
