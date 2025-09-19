YB gegen Aarau im Cup – das gab es seit 40 Jahren nicht mehr! Unbekannt ist der Gegner für die Berner aber keineswegs. Die Verbindungen sind eng. Am Samstagabend ist Anpfiff auf dem Brügglifeld (19 Uhr). Alles dazu hier im YB-Inside.

1/5 Ab nach Aarau: YB-Captain Loris Benito ist da fest verwurzelt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Wie die bisherigen Cupduelle von YB und Aarau bisher ausgingen

Was YB-Trainer Contini und Aarau-Sportchef Elsad Zverotic sagen

«Postleitzahl auf Arm tätowiert»: Die spezielle Aarau-Verbindung von Benito

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Es hat gedauert! Aber diese Woche konnte nach Abschluss der Transferaktivitäten endlich das Teamfoto für die Saison 2025/26 geschossen werden. Genau 86 Tage nach Trainingsstart. Willkommen in der Schweizer Realität.

Hier ist es, das neue Teambild, das die Berner diese Woche geschossen haben. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Die grosse Frage

Kann der Klassenprimus aus der zweiten Liga einem Titelkandidaten das Wasser reichen? Nachdem mit Biel erstmals ein Promotion-League-Klub den Final erreicht hat, ist man geneigt zu sagen: locker! Doch es bestehen Zweifel, denn YB ist schon sehr solid unterwegs. Das hat das Spiel in Luzern gezeigt (2:1). Und das Aarauer Pflaster ist gewiss nicht heisser als jenes in der Leuchtenstadt. YB-Coach Giorgio Contini meint: «Aarau ist als souveräner Leader der Challenge League in der zweiten Cuprunde der bestmögliche Gegner. Das kommt uns im Vorfeld des Spiels nicht ungelegen, weil die Gefahr nicht besteht, den Gegner zu unterschätzen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass uns Aarau alles abverlangen und es zu einem Cupfight kommen wird. Wir freuen uns auf die besondere Atmosphäre im Brügglifeld. Es werden uns ganz sicher viele YB-Fans unterstützen.»

Gesagt ist gesagt

Loris Benito war Gast im SRF-Podcast Sykora Gisler. Dabei sagte er Folgendes zu seiner Aarauer Heimat: «Ich bin dem FC Aarau immer noch sehr nahe. Es ist mein Herzensverein. Ich bin in Aarau aufgewachsen. Ich habe mir die Postleitzahl auf den Arm tätowieren lassen. Ich bin Aarauer durch und durch. Deshalb ist mein Interesse gross, dass es dem FCA gutgeht. Und mein Mami arbeitet beim FC Aarau im Ticketing und der Finanzadministration. Deshalb komme ich nicht darum herum, regelmässig im Brügglifeld zu sein, wenn ich mit ihr einen Kaffee trinke.» Die spezielle Mutter-Sohn-Geschichte erscheint auch in der Aarauer Matchzeitung.

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Zoukrou, Benito; Hadjam; Fernandes; Males, Raveloson, Monteiro; Fassnacht, Bedia.

Wer fehlt?

Verletzt sind Alvyn Sanches, Gregory Wüthrich, Facinet Conte und Mats Seiler. Fraglich ist Alan Virginius.

Neben dem Platz

Es gab seitens von YB eine spezielle Gratulation an Hürden-Weltmeisterin Ditaji Kambundji. Immerhin ist die Trainingsbase der Bernerin das Leichtathletikstadion Wankdorf gleich neben der Fussballarena.

Hast du gewusst, dass...

… Aarau und YB sich im Cup 13-mal begegnet sind? 11-mal setzten sich die Berner durch. Beim letzten Aufeinandertreffen in den Achtelfinals 1985 aber siegte der FCA 3:2 nach Verlängerung. Zwei Monate später war Aarau Cupsieger.

Aufgepasst auf

Erneut, wie schon vor dem Spiel in Luzern: Ryan Andrews, englischer U20-Nationalspieler aus Watford. In der Swissporarena kams noch nicht zum YB-Debüt. Vielleicht im Brügglifeld?

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Aarau-Sportchef und Ex-YBler Elsad Zverotic (38) zum samstäglichen Gegner: «Der Umbruch war bei YB diesen Sommer doch recht gross. Das braucht Zeit. Doch die Berner sind Spiel für Spiel besser geworden und sind bereits enorm stabil. Wir treffen jedenfalls auf ein ganz anderes YB als jenes beim Saisonstart vor einem Jahr.»

Cup-Sechzehntelfinals

Fr., Etoile Carouge (ChL) – Basel, 19 Uhr

Sa., Zug 94 (1.) – Breitenrain (PL), 16 Uhr

Sa., Unterstrass (2.) – Xamax (ChL), 17 Uhr

Sa., Le Locle (2.) – Grand-Saconnex (PL), 17 Uhr

Sa., Echallens (1.) – SLO (ChL), 17 Uhr

Sa., Morbio (2.) – Rapperswil-Jona (ChL), 18 Uhr

Sa., Wil (ChL) – St. Gallen, 19 Uhr

Sa., Aarau (ChL) – YB, 19 Uhr

Sa., Prishtina Bern (1.) – Sion, 19 Uhr

Sa., Yverdon (ChL) – Servette, 20.30 Uhr

So., Altstätten (2.) – Cham (PL), 13.30 Uhr

So., Concordia Basel (1.) – Lausanne, 14 Uhr

So., Nyon (ChL) – FCZ, 15.30 Uhr

So., Bosna Neuchâtel (2. Int.) – Luzern, 16 Uhr

So., Schaffhausen (PL) – Winterthur, 16 Uhr

So., Bellinzona (ChL) – GC, 17 Uhr