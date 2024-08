Die 1. Runde des Schweizer Cups 2024/25 ist Geschichte. In der zweiten Runde des Schweizer Cup kommt es zu folgenden Begegnungen.

1/11 Die Begegnungen der zweiten Runde des Schweizer Cup sind bekannt.

Alle Super-Ligisten setzten sich in der ersten Runde des Schweizer Cup souverän durch. Im Anschluss an die Sonntagspartien wurden die Paarungen der nächsten Runde ausgelost.

Dort kommt es zu einer Revanche. GC trifft auswärts auf den FC Thun. Dieses Duell gab es zuletzt im Mai in der Barrage, wo sich GC nach einem 1:1 Unentschieden im Hinspiel dank eines Sieges im Rückspiel (2:1) den Verblieb im Oberhaus sicherte.

Ein spezielles Spiel steht für Winterthur an. Die Eulachstädter treffen im Regio-Derby auswärts auf Wil aus der Challenge League. Basel reist derweil an den Genfersee. Auf die Bebbi wartet die heikle Aufgabe beim Challenge-Ligisten Stade Nyonnais. Auch eine interessante Aufgabe wartet auf den FC Luzern, der auf Aarau aus der Challenge League trifft. Einen weiten Weg muss Titelverteidiger Servette antreten. Die Genfer reisen in die Ostschweiz zum FC Schaffhausen. Meister YB bekommt es mit dem Promotions-Ligisten Vevey-Sport zu tun.

Die Spiele der zweiten Cuprunde finden vom 13. bis 15. September statt.

SL-Klubs

FC Paradiso (PL) – FC St. Gallen

Stade Nyonnais (ChL) – Basel

Vevey-Sport (PL) – YB

SC Emmen (2. Int.) – Yverdon

Wil (ChL) – Winterthur

FC Rapperswil-Jona (PL) – Lugano

FC Aemme (2.) – Lausanne-Sport

SC YF Juventus (1.) – Sion

Thun (ChL) – GC

Aarau (ChL) – Luzern

FC Le Communal Sport Le Locle (2.) – Zürich

Schaffhausen (ChL) – Servette

ChL-Klubs

FC Langenthal (1.) – Stade Lausanne-Ouchy

FC Gambarogno-Contone (2. Int.) – AC Bellinzona

FC Monthey (1.) – Etoile Carouge (PL)

Weitere Partien

FC Biel (PL) – FC Besa (2.)