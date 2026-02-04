DE
Der Kybunpark explodiert
Boukhalfa schiesst St. Gallen in den Cup-Halbfinal

In der 93. Minute brechen im Kybunpark alle Dämme. Boukhalfa schiesst den FC St. Gallen mit dem Tor in der Nachspielzeit zum Sieg gegen Basel.
