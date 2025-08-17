Der SC Cham will der Cupmannschaft der letzten Jahre, dem FC Lugano, an die Gurgel. Doch wer ist dieser Promotion-League-Klub? Eine Vorstellung des Riesentöters in spe in drei Akten.

1/14 Marin Wiskemann gegen Zürichs Starstürmer Wilfried Gnonto. Das war 2022. Der FCZ setzte sich in Cham zumindest resultatmässig klar durch: 4:0. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Der SC Cham trifft im Cup auf Lugano, Präsident Rolf Tresch erwartet A-Team

Knipser Marin Wiskemann, bekannt als Bootsretter, ist zurück beim SC Cham

Der neue Trainer Pascal Nussbaumer warf einst als Spieler Servette aus dem Cup Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

1 Akt: Der Eishockey-Fan-Präsident

Rolf Tresch (52) ist seit fünf Jahren Präsident des SC Cham. Im nationalen Fokus stand der Inhaber einer schweizerisch-deutschen Glasfaser-Unternehmung allerdings wegen einer anderen Sportart. Bevor er nach Cham kam, war der Urner für kurze Zeit Präsident der Kloten Flyers. Das war im Mai 2019. Doch nach acht Monaten war bereits wieder Schluss. Obwohl die Flughafenstädter Leader in der Swiss League waren. Tresch erinnert sich: «Es war eine tolle Zeit, ich habe viele Freundschaften schliessen können. Und, ja, man stand im nationalen Fokus. Schade, dass es menschlich nicht gegeigt hat.» Dennoch ist er Kloten-Fan geblieben, allerdings teilt er die Eishockey-Liebe mit dem EVZ.

Nun will er mit dem SC Cham in den nationalen Fokus gelangen. Mit einem Sieg gegen einen Superligisten. Lugano, zuletzt DIE Cupmannschaft, die vor dem frühen Aus in der letzten Saison gegen Biel dreimal im Final stand, 2022 den Kübel ins Tessin brachte. Tresch: «Ich denke, Trainer Mattia Croci-Torti kann es sich in seiner wackligen Position nicht leisten, auszuscheiden. Ich erwarte das A-Team.» Ganz nahe dran war der Präsi schon mal an der Cupsensation. 2021 beim 0:1 gegen den FC Luzern.

2 Akt: Der Böötli-Retter-Knipser

Noch einer, der national wegen einer ganz anderen Sache in aller Munde war. 2020 rettete Marin Wiskemann (27) in der Badi Letten in Zürich ein herrenloses Motorboot, dessen Fahrer von Bord gesprungen war. Dies mit einem mutigen Sprung, der einem Stuntman in einem 007-Film alle Ehre gemacht hätte. Der Schweiz-Brasilianer: «Ich habe damals einfach gehandelt, weil dieses Boot eine Gefahr darstellte.»

Wiskemann kehrt nach je einer Saison in Baden und bei Rapperswil-Jona in den Kanton Zug zurück. Bereits von 2020 bis 2023 spielte er für den SC Cham und machte in diesen drei Saisons starke 41 Tore in der Promotion League. Auch er traf schon auf ein Super-League-Team. Auf den FCZ, 2022. Von damals stammt der Stadionrekord im Eizmoos mit 3500 Fans. «Es war lange Zeit spannend. Erst in den letzten fünf Minuten fiel die Entscheidung», erinnert sich der Zürcher. Am Ende hiess es 0:4.

3 Akt: Der Sensationsteam-Rookie-Coach

Sechs Jahre lang war Ex-GC-Verteidiger Roland Schwegler Trainer des Ennetseer Klubs, bevor er zu Erstliga-Absteiger Rotkreuz wechselte. Sein Nachfolger ist ein im Elite-Fussball unbeschriebenes Blatt: Pascal Nussbaumer (40). Der Junge Ägerer hat die 2. Mannschaft in die 2. Liga inter gebracht und dort etabliert. Ein Promotionligist mit einer Zweitliga-inter-Mannschaft – eine absolute Rarität! Grund genug für Präsident und Sportchef, ihm das Fanionteam anzuvertrauen. Der Start in die Saison war denn auch prächtig: 6:0 gegen Lugano … die U21. Bevor es ein 0:3 bei Absteiger und Aufstiegsfavorit Schaffhausen gab. Wie es geht, als Unterklassiger einen Topklub rauszukegeln, weiss «Nüssbi» indes ganz genau. Er war Teil jenes Chamer Teams, das 2012 die Sensation schaffte und gegen Servette dank zwei Toren in den Schlussminuten 2:1 gewann. Und nun gegen Lugano, als Trainer? Ein Weiterkommen wäre sein Ritterschlag.