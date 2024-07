vor 56 Minuten

Die Lostöpfe

Die 64 Teilnehmer des Schweizer Cups, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, wurden vorgängig in vier regionale Töpfe aufgeteilt. Innerhalb dieser werden die Duelle ausgelost. Wichtig: Klubs der Super und Challenge League können in der 1. Runde nicht aufeinander treffen. Bis und mit Halbfinal geniesst zudem immer der Unterklassige Heimrecht.

Topf A

YB (SL)

Basel (SL)

Sion (SL)

Thun (ChL)

Xamax (ChL)

FC Biel-Bienne (PL)

SR Delémont (PL)

FC Monthey (1.L)

FC Solothurn (1.L)

FC Langenthal (1.L)

FC Prishtina Bern (1.L)

FC Printse-Nendaz (2.L)

FC Aemme (2.L)

FC Haute-Ajoie (2.L)

FC Subingen (2.L)

FC Le Communal Sport Le Locle (2.L)

FC Wallbach (3.L)

SC Schwyz (3.L, Suva Fairplay Trophy)

Topf B

Winterthur (SL)

Zürich (SL)

GC (SL)

Aarau (ChL)

Schaffhausen (ChL)

Baden (PL)

Rapperswil-Jona (PL)

FC Tuggen (1.L)

SC YF Juventus (1.L)

FC Wettswil-Bonstetten (1.L)

Zug 94 (2.L inter.)

FC Suhr (2.L)

Zürich City SC (2.L)

FC Regensdorf (2.L)

Topf C

Lausanne-Sport (SL)

Servette (SL)

Yverdon Sport (SL)

Etoile Carouge (ChL)

SLO (ChL)

Stade Nyonnais (ChL)

Vevey-Sports (PL)

FC Echallens Région (1.L)

Lancy FC (1.L)

Signal FC Bernex-Confignon (2.L inter.)

FC Dardania Lausanne (2.L)

FC Genolier-Begnins (2.L)

FC Ursy (2.L)

FC Champel (2.L)

Topf D

Lugano (SL)

Luzern (SL)

St.Gallen (SL)

Bellinzona (ChL)

Wil (ChL)

FC Paradiso (PL)

SC Kriens (PL)

SC Brühl SG (PL)

FC Mendrisio (1.L)

AC Taverne (1.L)

FC Gambarogno-Contone (2.L inter.)

SC Emmen (2.L inter.)

KF Dardania St.Gallen (2.L inter.)

Chur 97 (2.L inter.)

FC Altstätten (2.L inter.)

FC Malcantone (2.L inter.)

FC Besa (2.L)

FC Schattdorf (2.L)