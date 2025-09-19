Die Aufstellung der Gäste aus Basel

Wie angekündigt nimmt Ludovic Magnin mehrere Wechsel in seiner Startelf vor – und macht dabei auch vor grossen Namen keinen Halt. Zum ersten Mal seit über einem Jahr muss Xherdan Shaqiri auf der Bank Platz nehmen. Zudem bekommen auch die beiden Dauerbrenner Dominik Schmid und Metinho fünf Tage vor dem Europa-League-Start eine Pause. Im Tor erhält Mirko Salvi den Vorzug vor Stamm-Keeper Marwin Hitz und kommt somit zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Auch Linksverteidiger Moussa Cissé darf erstmals in dieser Spielzeit von Beginn weg ran.