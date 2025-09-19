Das Schiedsrichtergespann
Arbitriert wird das Cup-Spiel zwischen Carouge und Basel heute von Johannes von Mandach, welcher an den Seitenlinien die Unterstützung seiner Assistenten Bastien Lengacher und David Huwiler erhält. Als vierter Offizieller steht Zrinko Prskalo im Einsatz.
So läuft Etoile Carouge auf
Während beim FC Basel einige Stammtspieler auf der Bank Platz nehmen, setzt der Unterklassige wenig überraschend auf seine besten Kräfte: Von der Startelf des 2:1-Siegs gegen Super-League-Absteiger Yverdon-Sport vor einer Woche sind zehn Spieler wieder mit dabei. Die einzige Ausnahme ist Yassin Maouche, welcher Ricardo Azevedo Alves Platz machen muss – dem Torschützen des entscheidenden Tors gegen Yverdon. Angeführt wird das Team von Captain Vincent Rüfli, welcher in der Super League schon für Sion und St. Gallen spielte.
Die Aufstellung der Gäste aus Basel
Wie angekündigt nimmt Ludovic Magnin mehrere Wechsel in seiner Startelf vor – und macht dabei auch vor grossen Namen keinen Halt. Zum ersten Mal seit über einem Jahr muss Xherdan Shaqiri auf der Bank Platz nehmen. Zudem bekommen auch die beiden Dauerbrenner Dominik Schmid und Metinho fünf Tage vor dem Europa-League-Start eine Pause. Im Tor erhält Mirko Salvi den Vorzug vor Stamm-Keeper Marwin Hitz und kommt somit zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Auch Linksverteidiger Moussa Cissé darf erstmals in dieser Spielzeit von Beginn weg ran.
Schafft Carouge gegen Basel die Cup-Überraschung?
Guten Abend und herzlich willkommen zur Partie zwischen Etoile Carouge und dem FC Basel in der 2. Runde des Schweizer Cups. Damit wird der Titelverteidiger vom gleichen Challenge-Ligisten gefordert, welcher ihm vor einem Jahr im Viertelfinal alles abverlangte. Damals siegte der FCB dank drei Toren in der Schlussphase mit 3:1. Gelingt den Genfern heute die Revanche und damit die Cup-Überraschung? Ab 19 Uhr erfährst du es hier im Live-Ticker – für Blick vor Ort im Stade de la Fontenette ist Lucas Werder.