0:2 gedreht – PSG steht mit Mühe im Cupfinal

Ousmane Dembélé bejubelt den erlösenden 4:2-Treffer für PSG. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Meister, der in der Ligue 1 nach 27 Runden weiterhin ungeschlagen ist, gerät an der Nordspitze Frankreichs 0:2 in Rückstand, ehe doch noch der 4:2-Sieg gegen den Zweitligisten Dunkerque herausspringt.

Ousmane Dembélé ist mit zwei Toren und einem Assist einmal mehr für PSG entscheidend. Das 1:0 des Aussenseiters erzielt Vincent Sasso, der 34-jährige Verteidiger mit Vergangenheit bei Servette.

Im Final trifft PSG entweder auf Reims oder den Viertligisten Cannes, die sich am Mittwoch gegenüberstehen.