Der kleine Nachbar schmeisst PSG sensationell aus dem Cup

Sensation im französischen Pokal: Paris Saint-Germain muss sich im eigenen Stadion gegen Lokalrivale Paris FC mit 0:1 geschlagen geben. Damit scheidet der Titelverteidiger bereits früh aus dem Rennen um den Cupsieg aus. Nach dem Triple in der Vorsaison ist die erste Titelchance für das Team von Luis Enrique futsch.

Spielentscheidend war das einzige Tor der Partie von Jonathan Ikoné in der 74. Minute. Mit diesem sicherte der Franzose seiner Mannschaft den Sieg, trotz der Überlegenheit von PSG. Die Sieger der Champions League 2024/25 verbuchten im Vergleich zum Paris FC rund viermal mehr Torschüsse.

Damit revanchiert sich das kleine Paris für die Niederlage in der Liga vor nur einer Woche. Die Derby-Affiche zwischen den beiden Pariser Klubs gilt deshalb als dermassen speziell, weil die Stadien gleich nebeneinanderliegen: Gerade mal 44 Meter Luftlinie trennen sie – und sportlich ist die Lücke durch den überraschenden Cupsieg ebenfalls kleiner geworden.