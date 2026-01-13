DE
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0:1
Paris FC
Paris FC
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Beendet
0:1
Paris FC
Paris FC
Ikone 74'

Erster Titel futsch
Der kleine Nachbar schmeisst PSG sensationell aus dem Cup

Grosse Überraschung im Coupe de France: PSG scheitert an Paris FC.
Publiziert: 09:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
1/4
Ousmane Dembélé und PSG sind früh aus dem Coupe de France ausgeschieden.
Foto: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Lino Dieterle und Keystone-SDA

Sensation im französischen Pokal: Paris Saint-Germain muss sich im eigenen Stadion gegen Lokalrivale Paris FC mit 0:1 geschlagen geben. Damit scheidet der Titelverteidiger bereits früh aus dem Rennen um den Cupsieg aus. Nach dem Triple in der Vorsaison ist die erste Titelchance für das Team von Luis Enrique futsch.

Spielentscheidend war das einzige Tor der Partie von Jonathan Ikoné in der 74. Minute. Mit diesem sicherte der Franzose seiner Mannschaft den Sieg, trotz der Überlegenheit von PSG. Die Sieger der Champions League 2024/25 verbuchten im Vergleich zum Paris FC rund viermal mehr Torschüsse.

Damit revanchiert sich das kleine Paris für die Niederlage in der Liga vor nur einer Woche. Die Derby-Affiche zwischen den beiden Pariser Klubs gilt deshalb als dermassen speziell, weil die Stadien gleich nebeneinanderliegen: Gerade mal 44 Meter Luftlinie trennen sie – und sportlich ist die Lücke durch den überraschenden Cupsieg ebenfalls kleiner geworden.

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ruddy
Buquet
Frankreich
Anstoss
Montag
12. Januar 2026 um 21:10 Uhr
