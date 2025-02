Die Bianconeri starteten erst im Achtelfinale in den Wettbewerb, fegten dort jedoch Cagliari Calcio mit 4:0 aus dem Stadion und unterstrichen damit ihre Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. In der Liga lief es zuletzt ebenfalls rund. Unter Trainer Thiago Motta konnte Juve fünf der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen. Einzig das bittere Aus in den Champions-League-Playoffs gegen PSV Eindhoven nach Verlängerung trübt die jüngste Bilanz. Da der Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand in der Serie A bereits acht Punkte beträgt, könnte die Coppa Italia die realistischste Titelchance für Juventus in dieser Saison sein. Mit diesem Wissen dürfte die Motivation entsprechend hoch sein.