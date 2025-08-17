Jashari und Okafor glückt Coppa-Auftakt mit Milan

Nach einem heissen Transfersommer startet Milan am Sonntagabend mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zum Auftakt zur Coppa Italia gibts einen Sieg gegen Bari. Ardon Jashari wird zusammen mit Luka Modric eingewechselt.

1/6 Ardon Jashari gibt gegen Bari sein Pflichtspiel-Debüt für Milan. Foto: IMAGO/IPA Sport

Andrea Cattani Redaktor Sport

Milan führt gegen Serie-B-Klub Bari nach einer Viertelstunde 1:0 (Leão) und kurz nach der Pause 2:0 (Pulisic). Und doch dauert es etwas mehr als eine Stunde, bis die Rossoneri-Fans das zu sehen bekommen, wofür ein Grossteil des Anhangs am Sonntagabend ins San Siro gepilgert ist.

In der 66. Minute geht ein Raunen durchs Stadion, weil sich der Altmeister bereit für einen Einsatz macht. Luka Modric, 39 und nach 13 Jahren bei Real Madrid in diesem Sommer nach Mailand gewechselt, gibt im italienischen Pokal sein Pflichtspieldebüt bei Milan.

Der Kroate darf in der Schlussphase noch etwas die Fäden im Mailänder Mittelfeld ziehen – zusammen mit Ardon Jashari. Der Schweizer wird zeitgleich mit Modric aufs Feld geschickt. Beide sorgen zwischenzeitlich nochmals für etwas Schwung, leiten mehrere Vorstösse ein wobei vor allem Modric mit einem schönen Dribbling und einem Torabschluss für Aufsehen sorgt.

Auch Okafor darf noch ran, Aebischers Pisa im Glück

Ansonsten ist die Partie da längst entschieden, weil sich Bari spätestens nach dem zweiten Gegentor kaum noch ernsthaft gegen das Ausscheiden aufbäumt. Am Schlussresultat von 2:0 sollte sich nichts mehr ändern.

Neben Jashari kommt mit Noah Okafor ein weiterer Schweizer kurz vor Schluss noch zu Einsatzminuten. Ex-YB-Verteidiger Zachary Athekame verbringt den Coppa-Abend hingegen 90 Minuten lang auf der Bank.

Nach dem Weiterkommen im Pokal startet für Milan die Serie-A-Saison am nächsten Samstag zu Hause gegen Aufsteiger Cremonese. Ob dann ein Schweizer von Beginn an auf dem Feld stehen wird?

Einen weitaus weniger entspannten Coppa-Abend verbrachte derweil Michel Aebischer bei dessen neuen Klub Pisa. Der zweite Serie-A-Aufsteiger mühte sich gegen das unterklassige Cesena bis im Penaltyschiessen ab. Nach torlosen 120 Minuten sicherte sich Pisa dort dann das Weiterkommen. Aebischer wurde in der 84. Minute ausgewechselt.