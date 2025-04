Rüdiger führt Real Madrid in extremis in den Cupfinal

1/4 Torschütze Antonio Rüdiger lässt sich nach dem entscheidenden Treffer in der 115. Minute feiern. Foto: JUANJO MARTIN

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Antonio Rüdiger bewahrt die Madrilenen mit seinem Treffer in der 115. Minute vor dem Gang ins Penaltyschiessen. In der spektakulären Schlussphase der regulären Spielzeit haben sich beide Mannschaften schon am Ziel gewähnt. Erst erhöht Mikel Oyarzabal für die Gäste aus San Sebastian in der 80. Minute zum 3:1, was ihnen nach der 0:1-Heimniederlage zum Finaleinzug gereicht hätte.

Jude Bellingham (82.) und Aurélien Tchouaméni (86.) lassen das Pendel kurz darauf scheinbar entscheidend zugunsten von Real Madrid ausschlagen, ehe Oyarzabal mit dem 4:3 in der 3. Minute der Nachspielzeit seine Mannschaft in die Verlängerung rettet.

Der Finalgegner wird am Mittwoch im Duell zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid ermittelt. Das Hinspiel in Katalonien endete mit einem spektakulären 4:4.