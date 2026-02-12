DE
Atletico Madrid
Atletico Madrid
4:0
FC Barcelona
FC Barcelona
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Beendet
4:0
FC Barcelona
FC Barcelona
Garcia 7' (ET)
Griezmann 14'
Lookman 33'
Alvarez 45'+2

Atlético visiert Copa-del-Rey-Final an
Barcelona kassiert Hinspiel-Klatsche

Aufgrund einer miserablen ersten Halbzeit muss sich Barcelona auswärts im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey Atlético Madrid deutlich geschlagen geben.
Publiziert: 12.02.2026 um vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Antoine Griezmann erzielt für Atlético Madrid das zwischenzeitliche 2:0 im Hinspiel gegen Barcelona.
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Barcelona hat mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Titelchance weniger. Die Katalanen kassieren am Donnerstagabend im Hinspiel des Cup-Halbfinals bei Atlético Madrid eine 0:4-Packung.

Ein Eigentor des in der Schlussphase zudem mit Rot vom Platz gestellten Eric Garcia leitet das Unheil in der 6. Minute ein. In der ersten Halbzeit treffen auch noch Antoine Griezmann, Ademola Lookman und Julian Alvarez.

Der Leader der spanischen Meisterschaft schont keine Kräfte. Mit Raphinha und Pedri stehen jedoch seit einigen Partien zwei Leistungsträger auf der Verletztenliste. Das Rückspiel findet am 3. März statt.

Schiedsrichter
Referee
Jose David
Martinez Montalban
Spanien
Anstoss
Donnerstag
12. Februar 2026 um 21:00 Uhr
