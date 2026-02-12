Barcelona kassiert Hinspiel-Klatsche

Aufgrund einer miserablen ersten Halbzeit muss sich Barcelona auswärts im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey Atlético Madrid deutlich geschlagen geben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Barcelona hat mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Titelchance weniger. Die Katalanen kassieren am Donnerstagabend im Hinspiel des Cup-Halbfinals bei Atlético Madrid eine 0:4-Packung.

Ein Eigentor des in der Schlussphase zudem mit Rot vom Platz gestellten Eric Garcia leitet das Unheil in der 6. Minute ein. In der ersten Halbzeit treffen auch noch Antoine Griezmann, Ademola Lookman und Julian Alvarez.

Der Leader der spanischen Meisterschaft schont keine Kräfte. Mit Raphinha und Pedri stehen jedoch seit einigen Partien zwei Leistungsträger auf der Verletztenliste. Das Rückspiel findet am 3. März statt.