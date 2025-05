Vor Conference-League-Final Massenschlägerei zwischen Fans von Chelsea und Betis Sevilla

Es sind wüste Szenen, die sich in der Innenstadt des Austragungsortes Breslau (Pol) abspielten. Wie verschiedene Videos in den sozialen Medien zeigen, gerieten die beiden Fanlager von Chelsea und Betis Sevilla am Dienstag aneinander.

Publiziert: 08:21 Uhr