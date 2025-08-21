DE
FR
Abonnieren
Sparta Prag
Sparta Prag
20:00
Riga FC
Riga FC
Zum Fussball-Kalender
Sparta Prag
Sparta Prag
Ab 20:00 Uhr
Vs
Riga FC
Riga FC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Sparta Prag - Riga FC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Prag, Tschechien
Generali Arena
Kapazität
18’349
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen