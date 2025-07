Herzlich willkommen zur 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Conference League! Der SK Rapid empfängt im Rückspiel den montenegrinischen Vertreter FK Dečic Tuzi.



Die Hütteldorfer konnten sich mit dem 2:0-Erfolg im Hinspiel eine gute Ausgangslage schaffen und stehen so vor dem Aufstieg in die 3. Runde. Besonders ins Rampenlicht trat dabei Neuzugang Jannes Horn, der in seinem ersten Pflichtspiel für Rapid seinen ersten Treffer auf Profiebene markieren konnte.



Dennoch sollte die Stöger-Elf gewarnt sein: Zwar sind die Gäste aus Montenegro der klare Aussenseiter, davon will man sich jedoch keinesfalls aus der Ruhe bringen lassen, um gegen Rapid eine Überraschung zu landen. Gespielt wird im Allianz Stadion!