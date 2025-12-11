DE
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
21:00
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
Zum Fussball-Kalender
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
Ab 21:00 Uhr
Vs
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
UEFA Conference League
SK Rapid Wien - AC Omonia Nicosia

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Samsunspor
Samsunspor
4
7
10
2
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
4
3
10
3
NK Celje
NK Celje
4
4
9
4
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
4
3
9
5
FSV Mainz
FSV Mainz
4
2
9
6
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
4
5
8
7
AEK Larnaca
AEK Larnaca
4
5
8
8
KF Drita
KF Drita
4
2
8
9
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
4
2
8
10
AEK Athen
AEK Athen
4
5
7
11
Sparta Prag
Sparta Prag
4
3
7
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
4
2
7
13
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
2
7
14
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
4
0
7
15
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
4
0
7
16
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
4
3
6
17
AC Florenz
AC Florenz
4
3
6
18
Crystal Palace
Crystal Palace
4
2
6
19
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
4
-1
6
20
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4
-3
6
21
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
4
1
5
22
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
4
1
5
23
FC Noah
FC Noah
4
0
5
24
HNK Rijeka
HNK Rijeka
4
0
5
25
FK Shkendija
FK Shkendija
4
-2
4
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
4
-6
4
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
4
-1
3
28
Legia Warschau
Legia Warschau
4
-2
3
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
4
-3
3
30
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
4
-3
3
31
BK Häcken
BK Häcken
4
-2
2
32
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
4
-5
2
33
Aberdeen FC
Aberdeen FC
4
-7
2
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
4
-4
1
35
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
4
-6
1
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
4
-10
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Joey
Kooij
Niederlande
Anstoss
Donnerstag
11. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Wien, Österreich
Allianz Stadion
Kapazität
28’345
